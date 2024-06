Naturschutz in Nettetal Der frühe Schnitt ist für Insekten kontraproduktiv

An der Krickenbecker Allee blüht es in den unterschiedlichsten Farben am Straßenrand. Wer in Richtung des Parkplatzes vor dem Infozentrum der Biologischen Station Krickenbecker Seen unterwegs ist, der fährt an Margarethen, Hahnenfuß, Wilder Möhre, Wiesenkerbel, Schöllkraut, Ehrenpreis, Lichtnelken, Knoblauchrauke und weiteren Pflanzen vorbei, deren Blüten in den verschiedensten Farben erstrahlen. Überall sind Insekten zu sehen, die von Blüte zu Blüte unterwegs sind. Ein Stückchen weiter sieht das Bild indes ganz anders aus. Der Radweg an der Hinsbecker Straße (L373) bis zur B221 ist komplett abgemäht. Statt bunter Blühfläche ist es lediglich kurz geschnittenes Grün.