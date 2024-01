Förderzusage aus dem Dritte Orte-Programm NRW gibt Geld für Kultur im Mühlenturm in Amern

Plätze, an denen man sich treffen und an denen man Kunst und Kultur im ländlichen Raum begegnen kann — das sollen „Dritte Orte“ sein. Das nordrhein-westfälische Ministerium für Kultur und Wissenschaft fördert nun die Konzeptentwicklung, um aus dem Mühlenturm in Amern einen solchen Dritten Ort zu machen. Der Ort soll den Namen „D.EINS“ erhalten, nach der Adresse des Mühlenturms, Dorfstraße 1. Dritte Orte sollen neben dem Zuhause und dem Arbeitsplatz als erster und zweiter Ort, eine weitere Anlaufstelle sein.