Kunst und Kultur in Nettetal : Der Mond-Mann aus Kaldenkirchen

Carsten Nootz mit einer größeren Replik des „Fallen Astronaut“. Foto: Heribert Brinkmann

Kaldenkirchen Galerist Carsten Nootz zeigt in seiner neuen Ausstellung nicht nur Arbeiten von Christo und Tony Cragg, sondern stellt auch den „Man in Space“ vor. Die elf Zentimeter große Figur in blauer Acrylblock erinnert an den „Fallen Astronaut“ des belgischen Künstlers Paul Van Hoeydonck. Von ihm stammt das einzige Kunstwerk auf dem Mond. Es erinnert an die, die bei der Eroberung des Weltraums ums Leben kamen.