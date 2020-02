Kaldenkirchen : Evangelischer Männerkreis: Wo man Mann sein kann

Kaldenkirchen Der Männerkreis der evangelischen Gemeinde Kaldenkirchen, 2009 gegründet, freut sich über neue Interessenten.

Nicht von ungefähr, so Grefen, hat die Evangelische Kirche im Rheinland eigens einen Beauftragten für Männerarbeit: „Es gibt ja in so manchen Gemeinden Männerkreise, geschlechtsspezifische Angebote sind heutzutage durchaus gefragt.“

Einige Männer aus dem Kaldenkirchener Kreis engagieren sich zusätzlich ehrenamtlich in der Gemeinde, Winter zum Beispiel wirkt in der Nachbarschaftshilfe mit, Both auch in einer Bastelgruppe, die Holzarbeiten für den Adventsbasar erstellt. Bei manchen der monatlichen Veranstaltungen, etwa dem Besuch in einem Bestattungshaus oder dem jährlichen Spargelessen, sind „auch Partnerinnen eingeladen“, sagt Both. Bei anderen Treffen indes, so dem „Klönabend mit Musik“, bleiben die Männer unter sich.