Spendenübergabe : Lions Club übergibt Spendengeld an regionale Projekte

Nettetal Insgesamt wurden 9500 Euro an verschiedene Vereine gespendet, die sich sozial engagieren.

Seit seiner Gründung verfolgt der Lions Club Nettetal mit seinen heute 35 Mitgliedern die Ziele der internationalen Lions-Bewegung im Sinne der Leitidee „We serve – Wir dienen“. So unterstützte der Club bisher mehr als 200 Projekte mit insgesamt rund 700.000 Euro. Peter Ottmann betonte, dass er als Präsident im Jubiläumsjahr das Hauptaugenmerk insbesondere auf Kinder- und Jugendförderung und regionale Projekte gelegt hat. So wurden die Gelder aus Geschenken des belgischen Partnerclubs und benachbarter Lions- und Rotary-Clubs mit dem Erlös der Festtagstombola nun vergeben. Das Projekt APKI (Akut-Psychologische-Krisen-Intervention) für Schüler in Nettetal wurde mit 4000 Euro und das Sorgentelefon des Kinderschutzbundes in Mönchengladbach mit 3500 Euro unterstützt. Der Erlös des Frühlingsfestes in Kaldenkirchen, bei dem der Club einen Getränke- und Reibekuchenstand betreibt, wurde an das Haus Maria Helferin übergeben (2000 Euro).