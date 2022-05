In der Alten Kirche in Nettetal : Konzert mit dem Kölner Songwriter Schlømer und Band

Der Kölner Songwriter Sebastian Schlömer kommt mit deutschen Texten am 10. Juni in die Alte Kirche nach Lobberich. Foto: Schlömer

Lobberich Mit einem Konzert startet die Alte Kirche in Lobberich in den Kultursommer. Der Arbeitskreis Alte Kirche hat den Kölner Sänger und Songwriter Schlømer mit seiner Band zu einem Auftritt am 10. Juni eingeladen.

(hb) „Nach über zwei Jahren pandemischer Kulturpause geht es überall wieder los“, sagt Bastian Rütten vom Arbeitskreis der Alten Kirche in Lobberich erfreut. Seit mehr als zehn Jahren ist dort das Kulturkirchenprojekt „Gott Mensch Kultur“ beheimatet. „Da hat was gefehlt“, ergänzt der Theologe, der mit dem Arbeitskreis gemeinsam das Programm stemmt. „Wir freuen uns, dass wir nach ersten Gehversuchen im Frühjahr nun auch mit einem Konzertformat nachlegen können“, so ergänzt Dietmar Sagel. Am Freitag, 10. Juni, um 20 Uhr spielt die Band Schlømer in der Alten Kirche.

Dieses Konzert wird ein besonderes sein, so sind sich beide gemeinsam sicher. In Zeiten, in denen Musik immer schnelllebiger sowie Bands immer kleiner und elektronischer werden, bleibt Schlømer den nahbaren und authentischen Tönen des musikalischen Handwerks treu und bringt seine Songs gemeinsam mit seiner sechsköpfigen Band ausschließlich live auf die Bühne. „Bei meinen Konzerten sehen die Augen des Publikums das, was die Ohren hören“, so kann Sebastian Schlömer berichten. Der Musiker war sofort in die alten Mauern der Lobbericher Kirche verliebt.

Aufgewachsen ist der Sänger und Songschreiber in Dormagen im Kreis Neuss, bevor ihn sein Weg in das Kölner Großstadtleben führte. Während seines Gesangsstudiums an der Hochschule für Musik und Tanz lernte er über die Jahre seine heutige Band kennen, mit der er seit vielen Jahren die Bühne teilt. Dabei gibt es auch eine Querverbindung zu Jördis Tielsch. Beide kennen sich aus Studienzeiten. Jördis kommt mit ihrer Band seit Jahren in die Alte Kirche, so auch in diesem Herbst.

Worauf kann sich der Konzertbesucher nun freuen, außer auf schöne Melodien und deutsche Texte? „Der Tiefgang seiner Stimme flößt den ehrlichen und ungeschmückten Texten ein Gefühl ein, von dem man nicht mehr los kommt. Sie malt Bilder, in denen man sich verliert, die nachdenklich machen und die immer wieder Parallelen zum eigenen Alltag zeichnen“, so schwärmt Rütten. Unterstützt wird er von Musikern an Klavier, Gitarre, Bass, Geige, Cello und Schlagzeug.

Info Konzertkarten sind in der Buchhandlung Matussek sowie im Onlineshop der Alten Kirche unter www.altekirche.info erhältlich. Der Eintrittspreis beträgt 18 Euro.

(hb)