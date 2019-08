Interview mit Volker Ruiters : „Wir stehen für super faire Mieten“

An der Buschstraße entsteht derzeit ein Mehrfamilienhaus. Darin wird auch die neue Geschäftsstelle der Baugesellschaft einziehen. Foto: Emily Senf

Seit diesem Frühjahr ist Volker Ruiters der kaufmännische Vorstand der Baugesellschaft Nettetal.

Emily Senf (emy) ist Redakteurin in der Lokalredaktion Viersen und im Besonderen für die Berichterstattung über die Stadt Nettetal zuständig.

Redakteurin in der Lokalredaktion Viersen

Wie geht es Ihnen in Nettetal?

Bestand Die Nettetaler Baugesellschaft gibt es seit 1896, heute sind 985 Wohnungen in ihrem Bestand, dazu kommt die Betreuung von 224 Mietverhältnissen und 65 Eigentumswohnungen.

Baugesellschaft will sich vergrößern

Neubau-Projekt : Baugesellschaft will sich vergrößern

Ruiters In einer sozialen Nachbarschaft helfen sich die Nachbarn gegenseitig, aber das wird ­langfristig nicht ausreichen, und zum Beispiel eine Putzfrau ist nicht für jeden Bürger finanzierbar. Wir müssen gucken, was man da machen kann.

Ruiters Jeder möchte so lange so selbstbestimmt wie möglich in seiner Wohnung alt werden. Ich bin der Meinung, dass wir das als Wohnungsgesellschaft gegebenenfalls auch mit Services unterstützen sollten.