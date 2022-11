Adventswochenende in Nettetal Klein, aber fein — der Christkindl-Markt in Breyell

Auf dem nostalgischen Kinderkarussell mit den vier Holzpferdchen drehen die jüngsten Besucher vergnügt ihre Runden. Am Stand der Volksbank wird fleißig für den guten Zweck gerubbelt. Das Geld ist für den Förderverein Kirchenmusik Lambertus Breyell bestimmt, berichtet Filialleiterin Janine Vollmann. Neben gibt’s warmen Julischka-Likör, der „schön wärmt“, wie sich die Genießer einig sind. „Püfferkes sind wieder da. Apfel oder Rosinen“ verkündet das Schild beim Brotwagen. Bäcker Markus Göbbels hat Schokonussstollen, Spritzgebäck und Baumkuchen dabei. „Alles mit Herz und Liebe selbst gemacht“, betont Göbbels. Handwerklich geht es auch am Stand von Ursula Tillmann-Salge zu. Energiesparer in Form von Socken, Handstulpen und Pulswärmer locken unter anderem. Sich eine Tüte Süßes nach Wunsch zusammenstellen oder in dem zur urigen Weinstube umfunktionierten Trauzimmer einen Wein oder ein Stück Kuchen mit Kaffee genießen, alles ist möglich. Ob das gemeinsame Weihnachtssingen, der Auftritt vom Kinderchor, das Wintermärchen, erzählt von Märchenerzählerin Diana Drechsler oder der Besuch des Nikolauses mit süßen Überraschungen – das Wochenende auf dem Lambertimarkt steckte voller schöner Angebote.