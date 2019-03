Erstaztermin in Nettetal : Abbacoustica ist am 24. März zu sehen

Der ausgefallene „Abba unplugged“-Abend wird am Sonntag, 24. März, in Nettetal nachgeholt. Foto: Grossstadt Entertainment

Nettetal „Abbcoustica: Abba unplugged“ wird nachgeholt am Sonntag, 24. März um 20 Uhr in der Werner-Jaeger-Halle, An den Sportplätzen 7 in Lobberich. Wer für den ausgefallenen Termin online Tickets hat, muss sie neu buchen.

