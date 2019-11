Comedy in Lobberich : Mit Dennis aus Hürth auf die Baustelle

Lobberich Der Kölner Comedian Martin Klempnow scherzte im Seereosensaal über Kreisverkehre und Bushaltestellen, sang mit dem Publikum – und schockte mit einem Heiratsantrag.

Comedian Martin Klempnow alias Dennis aus Hürth spielte am Wochenende im Lobbericher Seerosensaal sein neues Comedy-Soloprogramm „Ich seh voll reich aus“. Rund 400 Personen schauten sich die Show in Lobberich an, insgesamt haben sich das neue Programm rund 54.000 Besucher angesehen.

Nettetal schien Dennis besonders gut zu gefallen und auch die Nettetaler selbst wurden an diesem Abend im Seerosensaal ziemlich auf die Schippe genommen. „Ist echt schön hier bei euch in Nettetal. Einen echt schönen Kreisverkehr habt ihr da vorne“, scherzte der Comedian. Außerdem sei es in Nettetal auch viel schöner als in Hürth, so saubere Bushaltestellen habe der 21-jährige Dennis noch nie gesehen. Warum das so ist, beantwortete ein Nettetaler aus dem Publikum: „Hier fahren ja auch keine Busse!“.