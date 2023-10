Denkmäler in Nettetal Gesprengter Bunker wird zur Gebetsstätte

Kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs hatte der ehemalige Pfarrer Peter Schallenberg eine Idee, aus der sich der Kreuz- und Mariengarten entwickeln sollte. Im Januar 1949 war Schallenberg nach Schaag gekommen. Er hatte an der damaligen Karstraße einen gesprengten Westwallbunker entdeckt, den er zum Mittelpunkt einer Gebetsstätte machen wollte. Seit der Fertigstellung findet dort zu Pfingsten die Schaager Feier im Gedenken an die Toten der Weltkriege statt, die bis dahin seit 1919 am Ehrenmal an der Pfarrkirche abgehalten wurde. Seit 2020 ist diese Gedenkfeier in ein „Pfingsttreffen für Frieden und Freiheit, gegen das Vergessen“ umfirmiert.