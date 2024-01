Denkmäler in Nettetal In Gasthof Hügen wurde einst mit Vieh gehandelt

Serie | Netettal-Hinsbeck · In der Wirtschaft an der Bergstraße in Hinsbeck konnten Bauern in früheren Zeiten nicht nur Tiere kaufen. Einst war an dieser Stelle auch eine Metzgerei. Heute sind dort ganz andere Nutzer ansässig.

10.01.2024 , 13:59 Uhr

So sah der Gasthof Hügen (links im Bild) vor etwa 40 Jahren aus. Foto: Heinz Koch

Von Heinz Koch