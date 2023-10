Denkmäler in Nettetal Hinsbecks Bet-Tempelchen steht über einer Gruft

1960 wurde die bisher offene Friedhofskapelle in eine geschlossene Leichenhalle umgebaut, fünf Jahre später kamen zwei neue bunte Glasfenster, gestaltet vom Hinsbecker Glasmaler Johannes Beeck, hinzu. Gleichzeitig wurden die Gebeine des Pfarrers Ansems sowie der Kapläne Westerfeld und Moosmann in die Gruft der Friedhofskapelle umgebettet. Die Namen der hier Beigesetzten wurden durch Namensplaketten an den Innenwänden festgehalten. Diese Plaketten wurden bei den Umbauten 1960 entfernt und an der inneren Rückwand eine schwarze Schieferplatte mit den Namen der hier beigesetzten Geistlichen angebracht. Die bisherige Priestergruft von 1903 wurde für die verstorbenen Katharinenschwestern von Schloss Krickenbeck zur Verfügung gestellt.