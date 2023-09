Denkmäler in Nettetal Burg Bocholt entwickelt sich vom Rittersitz zum Event-Gelände

Die Burg war als Rittersitz anerkannt, zu ihr gehörten bis zur napoleonischen Zeit zahlreiche weitere Höfe und Mühlen. Die im Ursprung etwa 200 Meter lange und 150 Meter breite Anlage war von zwei an der West- und Südseite noch vollständig erhaltenen Gräben und einer Umwallung umgeben. Über das Torhaus, das aus Steinquadern bestand und an den Ecken vier Wachtürmchen sowie im Innenbereich zwei Kreuzgewölbe trug, gelangte man in die Anlage. Im Erdgeschoss befand sich schon damals eine Kapelle, an den Kopfseiten waren Wirtschaftsgebäude angebaut.