Tiere im Winterschlaf : So verbringen die heimischen Tiere den Winter

Warmes Nest: Das Eichhörnchen kuschelt im Winter gern in seinem Nest, Kogel genannt. Sobald es friert, verschließt es den Eingang. Foto: dpa/Holger Hollemann

Nettetal Unsere heimischen Tiere haben viele Strategien, um die Kälte zu überstehen — von Winterschlaf über Winterruhe bis zur Winterstarre. Als Quartiere nutzen einige menschliche Behausungen.

Bitte nicht stören: „Wer jetzt einen Igel im Winterschlaf findet, der sollte ihn in Ruhe lassen“, sagt Peter Kolshorn von der Biologischen Station Krickenbecker Seen in Nettetal-Hinsbeck warnend. Der Igel sei eines der wenigen Säugetiere, die in unseren Breiten einen Winterschlaf halten, erklärt der Biologe. Tatsächlich haben die heimischen Mitgeschöpfe verschiedene Strategien entwickelt, um die kalte Jahreszeit zu überstehen.

Gute Nacht: Der Igel ist eine Ausnahme. Er ist eines der wenigen Tiere in unseren Breiten, die Winterschlaf halten. Wer ein schlafendes Tier findet, sollte es nicht stören, warnen Experten. Foto: dpa DPA/dpa

Viele Tiere halten eine Winterruhe, dabei lassen sie es einfach etwas ruhiger angehen. Das Eichhörnchen etwa kuschelt sich in seinem Nest ein und verschließt bei Frost den Eingang. Doch Hunger und Neugier treiben es wieder ins Freie: „Das Eichhörnchen hat ja nicht von ungefähr Vorräte angelegt, die es durch den Winter bringen“, sagt Kolshorn. Ähnlich der Dachs: Müde liegt er im Winter im Bau, aber krabbelt munter raus, wenn der Appetit kommt.

Info Hier gibt es Hilfe für geschwächte Tiere Wer geschwächte Tiere findet, kann sich an Experten vom Naturschutzbund Nabu (www.nabu-krefeld-viersen.de) wenden. Erste Hilfe leistet die Wildtierhilfe Fell & Federn in Nettetal (www.facebook.com/FellFedernWildtierhilfe).

Einen Winterschlaf halten auch Fledermäuse, allerdings mit Einschränkungen, sagt Kolshorn: „Die Zwergfledermaus etwa verbringt den Winter in Mauerritzen, Dachvorsprüngen oder auf Speichern. Aber sie fliegt auch schon mal nach draußen, um zu trinken oder um das Quartier zu wechseln.“

Gruppenkuscheln gegen Kälte: Wenn es der Kreuzotter im Winter zu frostig wird, verkriecht sie sich und nimmt ein paar Artgenossen mit. Foto: dpa/dpa, Sammer

Anders als Säugetiere haben Fische keine Alternative: Sie bleiben den Winter über im Wasser, bewegen sich im Wasser allerdings nur wenig. Der Hecht etwa lässt sich absinken, weil über dem Grund das Wasser am wärmsten ist. Aale graben sich im Gewässerboden ein und lassen nur den Kopf rauslugen.

Einfach abtauchen: Sobald es kalt wird, zieht sich der Hecht in tiefere Gewässerschichten zurück. Direkt über dem Grund ist das Wasser wärmer. Foto: dpa

Im Wasser überwintern auch manche Amphibien, andere wie die Erdkröten buddeln sich unter Laub oder in lockerer Erde ein. Weil Amphibien wie auch Reptilien als Wechselblüter ihre Körpertemperatur nicht selbst regeln können, erstarren sie bei Kälte. Ihre Körperfunktionen setzen erst bei Wärme wieder ein. So verkriechen sich Kreuzottern bis zum Februar gern zu mehreren unter Baumwurzeln oder in Erdhöhlen.



Für viele Gliedertiere hingegen bedeutet der Winter das Ende ihres kurzen Lebens. Als Faustregel gilt: Eier, Puppen, Larven überstehen die kalte Jahreszeit, Erwachsene kaum. Eine Ausnahme von dieser Regel ist der Zitronenfalter – zart, aber hart im Nehmen: „Der Schmetterling hängt sich mit zusammengeklappten Flügeln an einen Zweig und erstarrt. Er hat, vereinfacht gesagt, in der Körperflüssigkeit ein eigenes Frostschutzmittel, das ihn vor dem Erfrieren bewahrt“, sagt Kolshorn. Das Tagpfauenauge zieht es bei Kälte in den Keller oder auf den Dachboden. Bei wärmerem Wetter flattert es auch mal nach draußen. Ähnlich verhalten sich manche Mückenarten, bei denen aber nur Weibchen den Winter überleben.

Frostschutz im Körper: Zart, aber hart im Nehmen ist der Zitronenfalter. Er verharrt bewegungslos, ein körpereigenes Frostschutzmittel hält ihn lebendig. Foto: dpa, ppl pzi

Unter den Spinnentieren sind nur wenige Kältekünstler. Baldachinspinnen etwa bleiben den ganzen Winter hindurch aktiv, sogar auf und unter einer Schneedecke. Zecken ruhen bei Frost. Ab sechs, sieben Grad lauern sie wieder auf Warmblüter. Bei den Weberknechten kauern sich einige Arten in geschützten Nischen zu Dutzenden wie ein Knäuel zusammen, die Beine ineinander geflochten. Krebstiere wie die Kellerasseln betreiben nicht solch großen Aufwand. Sie ziehen sich einfach in geschützte Ecken, etwa im Keller, zurück.

Und wie halten es die Weichtiere? „Regenwürmer verkriechen sich bis zu einem Meter tief in die Erde, wo kein Frost hinkommt“, erklärt Kolshorn. Auch Nacktschnecken graben sich ein, während Gehäuseschnecken wie die gestreiften Hain-Bänderschnecken eine spezielle Methode entwickelt haben: „Sie verschließen ihr Haus mit einem Kalkdeckel, die Körpertemperatur sinkt ab. So halten sie bis etwa März Winterschlaf.“

Ob und wie Tiere vor allem im Siedlungsbereich den Winter überstehen, hängt laut Kolshorn auch vom Menschen ab: „Wir können ihnen Unterschlupf und Nahrungsquellen anbieten, indem wir etwa Laub- und Reisighaufen liegenlassen, Stauden und Beerensträucher nicht vorm Frühjahr zurückschneiden. Davon profitieren auch die Vögel, die über Winter nicht in Richtung Süden ziehen. „Manche Meisenarten vergesellschaften sich, ziehen auf der Nahrungssuche in Trupps umher. So verhalten sich auch Finken“, erklärt Kolshorn.