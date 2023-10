Demokratie in Nettetal Können Kita-Kinder Demokratie?

„Wenn ich Geburtstag habe“, sagt Jakob, „darf ich alles entscheiden. Einmal wollte Noah auch was entscheiden, da hab‘ ich gesagt, ich hab‘ Geburtstag, ich darf entscheiden.“ Merles Geburtstag kommt erst noch, aber sie hat schon im Kopf, worüber sie entscheiden können wird: „Ich könnte sagen, wir gehen auf den Spielplatz oder in die Turnhalle oder wir schminken uns.“ Aber auch die ganz alltäglichen Entscheidungen wie Umräumaktionen in der Kita oder wer welche Laterne bastelt, wer von welcher Mittagsspeise was und welche Menge isst, liegen in den Händen der jungen Kinder.