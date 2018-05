Nettetal: Debatte um Verwaltungsspitze vertagt

Nettetal Die WiN-Fraktion hat vorgeschlagen, die Zahl der Dezernenten zu reduzieren und damit Geld zu sparen. Doch die Mehrheit im Nettetaler Rat will auf Empfehlung des Ältestenrates das Thema erst Mitte Juli diskutieren

Diesem Vorschlag folgte der Rat unisono - bis auf die WiN-Fraktion. Deren Vorsitzender Hajo Siemes musste sich den Vorwurf der Effekthascherei und des Schielens nach Schlagzeilen anhören. Die WiN-Fraktion hatte den Wechsel des Ersten Beigeordneten Armin Schönfelder, der am 1. August Erster Stadtrat in der Stadt Wilhelmshaven (fast doppelt so groß wie Nettetal) wird, zum Anlass für einen Vorschlag genommen. Sie wollte eine von vier Dezernentenstellen in der Verwaltung einsparen und dazu ein Gesamtkonzept entwickeln.