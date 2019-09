Krimidinner in Nettetal : Gruseln beim Vier-Gänge-Menü

Schaag Im Alten Braukeller in Nettetal-Kindt bot das Team der „Original Krimidinners“ Unterhaltung im elegant-britischen Stil. Auch die Zuschauer wurden dabei zu Darstellern.

Die Mischung aus Genuss und Grusel kommt in Nettetal gut an. Zum vierten Mal sorgte dort das Team der „Original Krimidinners“ für Unterhaltung. Und erneut waren die Tische gut gefüllt. Elegante Kleider bei den Damen – und sogar ein Gentleman mit Zylinder hatte Platz genommen. So fiel es leicht, sich in einem illustren Kreis von Lords und Ladys zu wähnen, die in der Loge von Adrian Tilling, Lord of Mant Minor, spannende Pferderennen verfolgen wollten. Weißgedeckte Tische, silberfarbene Kandelaber, Fotos von Jockeys in Goldrahmen – nur die Grablampen deuteten an, dass auch der Tod zu Gast sein würde.