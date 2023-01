Ungewöhnliche Konzerte, aktuelle Theaterstücke und Kino in Nettetal Das sind die Kultur-Höhepunkte 2023

Vielversprechend ist das Kulturprogramm in der Alten Fabrik an der Venloer Straße 38 in Kaldenkirchen. Am Dienstag, 24. Januar ist ein Frida-Kahlo-Abend geplant, der sowohl Spielfilme als auch Dokus zur gefeierten mexikanischen Künstlerin verspricht. „Triangle of Sadness“, der Film vom schwedischen Regisseur Ruben Östlund, der den europäischen Filmpreis in vier Hauptkategorien bekommen hat, darunter auch Bester Film, zeigt die Alte Fabrik am Dinstag, 28. März.