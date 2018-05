Nettetal : Das Nordkap-Team knackt die Zweitausender-Marke

Nettetal Das Nordkap-Team um Josef Herkenrath kann jubeln: Die ersten 2000 Kilometer liegen hinter den Radlern. Seit 20. April ist die Gruppe mit Wohnwagen und Fahrrädern unterwegs. Versehen mit dem Reisesegen steuert sie seitdem ihr Ziel an - das Nordkap. Haltern am See, Tecklenburg, Worpswerde, Stade, Neumünster und die Ostseeinsel Fehmarn gehörten zu den Stationen auf deutschem Boden. In Fehmarn nahm Leony de Haas Abschied von ihren Radler-Kollegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sie setzten nun zu fünft ihre Fahrt in Richtung Dänemark fort. Sturm und regnerisches Wetter begleiteten sie auf den Etappen durch Vordingburg und Rosklide, durch "öde und karg wirkendes Land" fuhren sie weiter nach Helsingborg.

Am elften Tour-Tag erreichte man mit Halmstad schwedischen Boden. Am folgenden Tag war in Smalandsstenar eine runde Zahl zu feiern: Die ersten tausend Kilometer waren geschafft. Weiter ging es nach Gränna. Nach zwei Wochen war Zeit für einen Ruhetag. Die Fahrräder wurden gepflegt, Wäsche musste gewaschen werden - und man nahm sich Zeit für eine große Pfanne Rührei von Dietmar Schleef.

(busch-)