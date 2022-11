Geheimtipp auch für Hinsbecker : Das ist Hinsbecks neues Café

Hinsbeck Paul und Heide Weuthen haben das frühere „Haus Sonneck“ übernommen. Seine Terrasse ist selbst für viele Hinsbecker immer noch ein Geheimtipp. Was das Paar dort plant.

Kaum hat Heide Weuthen die Backofentür geöffnet und die große, eckige Form herausgenommen, zieht ein aromatischer Apfelkuchenduft durch die gesamte Küche. „Hausgemacht, wie all unsere Kuchen“, sagt die 54-Jährige. Und damit hat die gebürtige Kaldenkirchenerin schon das Stichwort geliefert, das bei ihr und ihrem Mann Paul im Mittelpunkt steht. Was in der Gaststätte „Café Weuthen´s Sonneck“ auf den Tisch kommt, ist hausgemacht.