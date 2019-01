Ladies First im Corso-Film-Casino: Ein Abend mit Sektempfang im Corso-Film-Casino

Ladies First im Corso-Film-Casino

im Corso-Film-Casino in Kaldenkirchen Foto: RP/Martin Ferl

Kaldenkirchen Im Corso-Film-Casino läuft am 15. Januar die Komödie „Grüner wird’s nicht, sagte der Gärtner und flog davon“.

Wem Popcorn und Cola im Kino nicht reichen, der könnte am Dienstag, 15. Januar, im Corso-Film-Casino in Kaldenkirchen richtig sein. Dort ist „Ladies First“ – jeder Besucher erhält zur Begrüßung ein Glas Sekt. Ab 20 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) läuft im Kino an der Grenzwaldstraße 15a die Komödie „Grüner wird’s nicht, sagte der Gärtner und flog davon“.