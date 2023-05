Private Gärten kennenlernen Das bietet die offene Gartenfporte in Nettetal

Rudolf Meyer lädt dazu ein, in seinem Garten Kunst zu entdecken. Meyer bearbeitet seit mehr als 20 Jahren als Autodidakt in seiner Freizeit Steine. Seit sechs Jahren besitzt er in seinem Haus eine private Galerie und einen Kunstgarten, um seine Werke zu präsentieren. Er bietet auch Führungen. Adresse: Hohlweg 8 in Nettetal-Breyell. Geöffnet ist der Garten am 13./14. Mai, jeweils von 11 bis 18 Uhr.