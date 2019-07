Breyell : CTX erweitert Logistikkapazitäten

Breyell Der Anbieter von Kühllösungen für Hochleistungselektronik baut an seinem ­Standort in Breyell ein neues Hochregallager. Bezug soll zum Jahreswechsel sein.

Die Breyeller Firma CTX hat mit dem ersten Spatenstich den Bau eines weiteren Hochregallagers begonnen. Der Neubau, ein Gebäude mit positiver Energiebilanz, wird zusätzlichen Lagerplatz für bis zu 2500 Europaletten in einem flexiblen Verschieberegal-System schaffen. Gleichzeitig erweitert CTX die Kommissionierungs- und Einlagerungsbereiche. Fertigstellung und Bezug des neuen Gebäudes sind für den Jahreswechsel 2019/2020 geplant.

Die zunehmende Digitalisierung der Industrie und der damit einhergehende hohe Bedarf an Leistungselektronik steigert die Nachfrage nach Kühlkörpern. CTX bietet seinen Kunden auch Logistikkonzepte wie beispielsweise Pufferlager, Konsignationsware, Ship-to-Stock, Ship-to-Line, EDI Anbindung oder weltweite Verfügbarkeit. Der Erfolg dieser Dienstleistungen erforderte bereits 2014, fünf Jahre nach dem Bezug der Räumlichkeiten am Lötscher Weg 104 in Breyell, eine Erweiterung der Lager- und Logistikkapazitäten. Seither wuchs das Unternehmen kontinuierlich. Ein Ausbau des bestehenden Hochregallagers wurde unausweichlich, heißt es.