Solidarität für die Flut-Opfer aus Nettetal : Corso-Kino will nach der Überflutung helfen

Kaldenkirchen Mit zwei Aktionen möchte der Kaldenkirchener Kinobetreiber an diesem Freitag und Samstag einen Beitrag leisten. Das gesamte Team beteiligt sich.

Auch das Corso Film Casino möchte einen Beitrag zur Solidarität mit den Betroffenen der Flutkatastrophe im Märkischen Kreis und im Ahrtal leisten. Deshalb werden alle Erlöse, die am Freitag, 23. Juli, vom Corso Film Casino und im benachbarten Concept Store „The Savour“ erwirtschaftet werden, jeweils zur Hälfte an die Winzer im Ahrtal und an das befreundete Apollo Service Kino von Nicole Güldner in Altena gespendet. „Das gesamte Team wird an diesem Tag auf seinen Lohn verzichten und diesen ebenfalls spenden“, sagt Kinobetreiber Harald Töpfer. Des weiteren wird er den Erlös eines privaten Wein-Tastings am Samstag im Concept Store auch noch spenden. Im Kino läuft um 19 Uhr der Film „Fast & Furious 9“ und um 14 und 16.30 Uhr „Die Croods – alles auf Anfang“.