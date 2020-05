Corona-Regeln für Besucher : Kino in Kaldenkirchen bekommt eine Einbahnstraße

Kino in Kaldenkirchen bekommt eine Einbahnstraße

Die Betreiber des Corso Film Casinos in Kaldenkirchen, Harald und Helmut Töpfer sowie Klaus Belker (v.l.), hoffen auf regen Besuch ab Samstag. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Nettetal Das Corso Film Casino in Kaldenkirchen öffnet nach der Corona-Pause wieder am Samstag, 30. Mai. Für den Start stehen Animation und Action auf dem Programm. Besucher müssen Hygiene-Vorschriften beachten. Ein Überblick.

Leer der Saal, unbesetzt die Sessel, dunkel die Leinwand. Nur Dick und Doof alias Stan Laurel und Oliver Hardy sorgen als Pappkameraden für ein bisschen Kinoflair. Seit Mitte März ist das Corso Film Casino in Kaldenkirchen dicht, doch jetzt naht das Ende der Corona-Pause: „Am Samstag, 30. Mai, eröffnen wir wieder“, kündigt Klaus Belker (60) an, der im Team mit Helmut Töpfer (82) und Sohn Harald Töpfer (52) das Kino betreibt.

Filmfreunde haben also Grund zur Freude, werden sich allerdings umstellen müssen, gelten doch schon beim Betreten des Kinos strenge Hygiene-Vorschriften. „Wir haben natürlich die vorgegeben Corona-Beschränkungen umgesetzt“, erläutert Harald Töpfer. Doch das nehme man in Kauf, sei froh, nun wieder den Betrieb aufnehmen zu können. Belker ergänzt: „Als wir Mitte März das Kino wegen der Pandemie schließen mussten, hatte ich schon befürchtet, es gehe frühestens im Sommer wieder los.“

Zweieinhalb Monate lang kein Kinobetrieb, das bedeutet: keine Einnahmen, kein Umsatz. Laut Belker habe man Corona-Soforthilfe erhalten. Auch wenn sich die Besucherzahlen günstig entwickeln, rechnet er doch für 2020 am Jahresende mit Mindereinnahmen im unteren fünfstelligen Bereich. Kurzarbeit oder Entlassungen stünden nicht an, da in dem kleinen Betrieb nur Familienangehörige und Aushilfskräfte mitarbeiten.