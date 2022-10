Niederlassungsnetz wird verkleinert : Commerzbank wird Filiale in Nettetal schließen

Commerzbank wird Filiale in Nettetal schließen

Die Commerzbank schließt ihre Filiale in Lobberich. Foto: Holger Hintzen

Nettetal Die Niederlassung der Commerzbank in Lobberich gehört zu den bundesweit 50 Filialen, die die Bank demnächst schließen will. Das bestätigte ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage unserer Redaktion.

(hh/dpa) Einen genauen Termin, wann in Lobberich die Türen für immer geschlossen werden, konnte er jedoch nicht nennen. Der Schließungs-Prozess sei aber angestoßen und die Mitarbeiter auch schon informiert.

Die Commerzbank steht mit Filialschließungen nicht alleine, auch andere große deutsche Geldinstitute haben in der Vergangenheit landauf landab Niederlassungen geschlossen. Begründet wird das in der Regel mit der wachsenden Akzeptanz des Online-Bankings. Immer mehr Kunden nutzen das Internet für Bankgeschäfte, damit geht die Besucher-Frequenz in den Niederlassungen zurück.