Comedy in Nettetal Nikita Miller mit neuem Programm in Kaldenkirchen

Nachdem Nikita Miller als Fünfjähriger mit seinen Eltern aus der Ukraine nach Deutschland gekommen war, musste er über die Jahre feststellen: Ein Mensch kann vielleicht die Sowjetunion verlassen, die Sowjetunion aber niemals den Menschen. Die Erwartungen an den Westen waren groß, die Möglichkeiten schienen unendlich. Doch Nikita Miller hat verstanden: Zwischen zwei Kulturen zu hocken, ist furchtbar anstrengend. Die Familie zerrt an der einen, das neue Leben an der anderen Seite. Er hat das Beste aus beiden Kulturen zusammengemixt und gelernt, sie mit all ihrer Schönheit und Vielfalt, mit all ihren Marotten und Unannehmlichkeiten, zu lieben und wertzuschätzen.