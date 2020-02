Christian Küsters (Grüne) Bürgermeister-Kandidat in Nettetal : Gemeinsam für einen Führungswechsel

Nettetal SPD, FDP und Grüne in Nettetal stellen mit Christian Küsters ihren gemeinsamen Bürgermeisterkandidaten vor. Der 42-jährige Bankkaufmann aus Leutherheide ist einer der beiden Vorsitzenden des Grünen-Ortsvereins.

Nun ist es offiziell: Der Grüne Christian Küsters soll gegen den Amtsinhaber Christian Wagner (CDU) antreten. Das Ampelbündnis aus SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen sieht nach Jahrzehnten einer CDU-geführten Verwaltung in Nettetal die Zeit für einen Führungswechsel gekommen. Küsters ist gemeinsamer Kandidat der Parteivorstände und der Fraktionen. Die Mitglieder der drei beteiligten Parteien müssen den Personalvorschlag auf einer gemeinsamen Veranstaltung am 16. März im Saal „Zur Mühle“ in Kaldenkirchen noch bestätigen.

Der 42-jährige Diplomkaufmann, der bei der Commerzbank in Düsseldorf arbeitet, ist verheiratet und hat zwei Töchter. Die Familie lebt seit 13 Jahren in Leutherheide. Küsters trat erst nach der letzten Kommunalwahl bei den Grünen ein und wurde zu einem der beiden Ortsvorsitzenden gewählt. Geboren ist Küsters in Aldekerk, er machte 1996 in Mülhausen sein Abitur. Nach dem Wehrdienst machte er bei der Deutschen Bank in Krefeld eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Ihr folgte ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Münster. Nach dem Studium arbeitete er in einem mittelständischen Industrieunternehmen, bis er durch ein Traineeprogramm zur Commerzbank kam. Dort ist er nun seit 15 Jahren in führenden Positionen tätig.