Kulturleben in Nettetal : Chorleiter Johannes Menskes ist im Alter von 94 Jahren gestorben

Lobberich Über Jahrzehnte hat er das Chorleben im Kreis Viersen und darüber hinaus mit geprägt. Die Menskes-Chöre nahmen Platten auf und traten im Fernsehen auf. Jetzt ist Johannes Menskes in Lobberich gestorben.

(hb) Über viele Jahrzehnte hat er die niederrheinische Laien-Chorlandschaft maßgeblich durch die Formation geprägt, der er auch seinen Namen gab: die Menskes-Chöre. Am 31. Juli ist er im Alter von 94 Jahren verstorben. Über acht Jahrzehnte machte er Musik. Bis zuletzt noch mit der gleichen Leidenschaft wie am Anfang.

Johannes Menskes wurde am 11. Februar 1927 in Lobberich geboren. Musik gehörte zur Familiengeschichte: Vorfahren der Mutter spielten in holländischen Orchestern, der Vater Wilhelm ist ein begeisterter Chorsänger. Dieser stirbt 1940, drei Jahre später stirbt auch die Mutter. Zwei unverheiratete Tanten nehmen Johannes und seine jüngere Schwester Elisabeth auf. Er wurde 1944 zum Reichsarbeitsdienst einberufen, musste nach Dänemark und wurde dort verletzt. Nach dem Lazarett musizierte er Nächte lang in Offizierskasinos durch – alles ohne Noten. Das freie Spielen ohne Noten, die Improvisation, ist eine der ganz großen Stärken, die Johannes Menskes musikalisch bis zuletzt auszeichnete.