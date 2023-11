Chor Kalobrhi aus Nettetal „Ein großes Werk“ zum 30-jährigen Bestehen

Die Aufführung am Samstag, 18. November, in der Pfarrkirche St. Sebastian in Lobberich, beginnt um 18 Uhr. Am Sonntag, 19. November in St. Anna in Mönchengladbach-Windberg, beginnt sie um 17 Uhr. Der Kartenvorverkauf läuft in Nettetal über die Buchhandlung Matussek (Marktstraße 13, Lobberich), außerdem in Mönchengladbach über das Pfarrbüro St. Anna (Annakirchstraße 84) Die Karten kosten im Vorverkauf 20 Euro, an der Abendkasse 22 Euro. Sie können auch per E-Mail an brahms@kalobrhi.de bestellt werden.