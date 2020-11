Kommunalpolitik in Nettetal : CDU beantragt mehr Polizeipräsenz in Nettetal

Nettetal Besonders die Entwicklung in Kaldenkirchen hat die CDU mit ihrem Antrag zur Sicherheitspolitik im Blick. Der Kommunale Ordnungsdienst soll gestärkt werden. Aber auch die Präsenz der Polizei vor Ort ist Thema des Antrages.

Mit einem Antrag zum Kommunalen Ordnungsdienst und zur Polizeipräsenz startet die CDU in die neue Ratsperiode. Fraktionsvorsitzender Jürgen Boyxen fordert im Antrag die Verwaltung auf, die Schutzhütte auf dem Marktplatz in Kaldenkirchen bis zur Umgestaltung abzubauen. Außerdem geht es um die organisatorische und personelle Situation des Kommunalen Ordnungsdienstes. Die Verwaltung soll außerdem die Kreispolizei bitten, die tatsächlichen Einsatz- und Alarmierungszeiten der Stadt mitzuteilen. Wunsch der CDU ist es ebenso, die Präsenz der Polizei in Nettetal zu erhöhen, vor allem die Wache in Kaldenkirchen auch nachts, an Wochenenden und Feiertagen dauerhaft zu besetzen. Seit etwa zwei Jahren erhalte das Ordnungsamt der Stadt keine Polizeiberichte mehr. Dazu hat die Stadt im August eine Anfrage an die Kreispolizeileitung gestartet, über deren Ergebnis noch nicht berichtet worden sei.