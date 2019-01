Neujahrsempfang in Hinsbeck: Wahlverfahren für Rauterkus war in Ordnung

Hinsbeck Der Kreis Viersen weist die Beschwerde der WIN-Fraktion zurück. So herrschte gelöste Stimmung beim CDU-Neujahrsempfang.

Die Begrüßung zeigte an, dass er an der Waterkant lebt. „Moin“, sagte Michael Rauterkus den Gästen des CDU-Neujahrsempfanges im Hinsbecker Hotel Josten. Der neue Erste Beigeordnete der Stadt, der offiziell am 1. April sein Amt antritt, versprach aber auch, am Niederrhein schnell heimisch zu werden. Er habe gehört, dass dazu an Altweiber auf dem Rathaus eine gute Gelegenheit sei. Er will auch schon im Februar einige Male im Rathaus auftauchen, um sich auf die Übernahme der Amtsgeschäfte vorzubereiten.