Erst betankt, dann ausgebrannt Campingbus geht in Nettetal in Flammen auf

Am späten Donnerstagnachmittag ist auf einem Tankstellengelände an der Steyler Straße in Nettetal-Kaldenkirchen ein VW T3 fast vollständig ausgebrannt. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei war ein technischer Defekt die Brandursache. Der Versuch, die Flammen mithilfe eines Feuerlöschers zu ersticken, war zuvor gescheitert.