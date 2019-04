Lobberich : Französische Praktikanten im Café Seeger

Lobberich Alex und Theo werfen einen Blick ins deutsche Konditorwesen. Angetan sind sie vom Frankfurter Kranz.

Alex (17) und Theo (15) machen sich derzeit morgens um 5.55 Uhr in Düsseldorf, wo die Austausch-Azubis in einem Hotel untergebracht sind, auf den Weg nach Nettetal. Um 7 Uhr erreichen sie das Café Seeger, wo sich Marcel Seeger um die engagierten Jugendlichen kümmert. Für ihn ist dieser Austausch eine interessante Erfahrung. „Die Handwerkskammer Düsseldorf hat vor einigen Wochen angerufen und vom Besuch der Azubis, die sich im ersten oder zweiten Lehrjahr befinden, berichtet“, erzählt er. „Elf junge Leute sind nach Deutschland gekommen.“

Seeger nahm direkt zwei Azubis an und ist begeistert. „Theo würde ich direkt hier anstellen“, sagt er. Er lobt das Engagement der französischen Gäste. Seeger kann sich mit ihnen in ihrer Muttersprache unterhalten. Es ginge notfalls aber auch mit Händen und Füßen, berichtet er, denn die beiden seien wissbegierig und engagiert. „Ich wünschte, wir hätten diese Motivation bei den Bewerbern in Deutschland“, sagt Seeger.