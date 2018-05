Nettetal: Busverkehr: SPD scheitert erneut mit Antrag

Nettetal Auch der Stadtrat lehnte die Idee ab, dass alle Kinder aus Lobberich-Ost den Schulbus nutzen können

Wer weniger als zwei Kilometer von der Schule entfernt wohnt, muss weiter zu Fuß gehen, mit dem Rad fahren oder von den Eltern gebracht werden. So hatte der Ausschuss für Schule und Sport schon im März mit neun gegen vier Stimmen entschieden und damit einen Antrag der SPD-Fraktion abgelehnt. Sie hatte gefordert, alle Grundschüler quer durch Lobberich zur "Schule am See" am Windmühlenbruch zu fahren.