Bundesverdienstkreuz für Anestis Ioannidis Der Helfer aus Nettetal

Während des Lockdowns ging Human Plus für die Nettetaler Tafel mit in den Einsatz. „Wir unterstützen auch Kinder mit sprachlichen Defiziten in Grundschulen, um ihnen den Anschluss zu ermöglichen. Aktuell ist dies allerdings nur in Süchteln möglich, da uns für Lobberich Sponsoren fehlen“, sagt Ioannidis. Diese sprachliche Unterstützung erinnert den gebürtigen Griechen immer an seine eigene Jugend, als seine Eltern mit ihm, damals zwölf Jahre alt, nach Deutschland zogen, um bei Rokal in Lobberich zu arbeiten und er kein Wort Deutsch sprach. Eine ältere Dame aus der Nachbarschaft unterrichtete ihn drei Jahre lang jeden Nachmittag von montags bis freitags. „Mit der Sprache erfuhr ich Wertschätzung und Anerkennung. Ich wurde akzeptiert und war kein Fremder mehr“, erinnert sich der Nettetaler.