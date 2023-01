Bundesverdienstkreuz für Nettetalerin Annelies Michalzyk ist eine ausgezeichnete Streitschlichterin

Annelies Michalzyk (80) aus Nettetal hat für ihr langjähriges Engagement als Schöffin und Schiedsfrau das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Die Nettetalerin hat sich knapp drei Jahrzehnte lang als Schöffin am Amts- und Landgericht Krefeld und ab 1990 als Schiedsfrau in Nettetal ehrenamtlich engagiert. „Ich war in meinem Ehrenamt sehr erfolgreich“, sagt die 80-Jährige stolz. Die Zahlen bestätigen das: In ihrem Schiedsamt-Bezirk Lobberich, Breyell und Schaag hat sie 287 Streitfälle betreut. Dabei ist es ihr in 87 Prozent der Fälle gelungen, den Streit zwischen den betroffenen Parteien zu schlichten.