Kaldenkirchen : Bürgerverein Kaldenkirchen auf Tour am Niederrhein

Kaldenkirchen Die Mitglieder des Bürgervereins besuchten unter anderem das LVR-Niederrheinmuseum Wesel.

„Auf großer Tour“, wie es Bürgervereingeschäftsführer Ronald van Zanten in seiner Einladung formuliert hatte, waren die Mitglieder, als es in das LVR-Niederrheinmuseum Wesel ging. Dort besuchten sie zunächst die aktuelle Ausstellung „Von Wilhelm nach Weimar – zwischen Monarchie und Republik“. Leo Peters, auch Mitglied der Landschaftsversammlung, stand als kundiger Museumsführer zur Verfügung. Auf der Rückreise machte die Gesellschaft Halt in Marienbaum, wo sich, wie in Kaldenkirchen, ein Brigittenkloster befand.