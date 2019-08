Stadt Nettetal : Bürgerservice der Stadt feiert 20. Geburtstag

Nettetal Am 23. August 1999 wurde aus dem ehemaligen Einwohnermeldeamt der Bürgerservice der Stadtverwaltung Nettetal. Am Freitag gibt es für die Besucher kleine Überraschungen.

Der Bürgerservice feiert Geburtstag: Seit 1999 sitzt die Verwaltung der Stadt Nettetal zentral im Gebäude am Doerkesplatz 11 in Lobberich – und vor 20 Jahren, am 23. August 1999, wurde aus dem ehemaligen Einwohnermeldeamt mit Aufgaben wie Melde- und Passangelegenheiten der Bürgerservice der Stadt. Angereichert war er mit vielen Aufgaben aus anderen Ämtern und Fachbereichen wie etwa der An-, Ab- und Ummeldung von Müllgefäßen, der An- und Abmeldung von Hunden in steuerlicher Hinsicht, der Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen. Damals gehörte noch die Wohngeldstelle dazu, welche allerdings im Laufe der Zeit wieder ausgegliedert wurde.