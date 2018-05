Nettetal: Bürger besorgt wegen Ast-Abbruch

Nettetal In Breyell wächst ein Baum über eine Straße. Er sei keine Gefahr, meint die Stadt. Doch, sagt ein Anwohner. Ein dicker Ast ist bereits heruntergefallen

Bei seinen Spaziergängen nimmt Horst Wormanns häufig auch den Weg über die Straße "Onnert", zwischen "Hühr" und "Beek" in Breyell. Dort führt ihn die Strecke durch ein Wäldchen und über den Mühlbach. Mit Sorge allerdings beobachtet der 74-Jährige einen der Bäume, der am Ende des kleinen Waldstücks in Richtung "Beek" wächst. "Der hängt sehr schräg, das Holz ist brüchig", sagt Wormanns. Ein mehrere Meter langer Ast ist tatsächlich bereits abgebrochen; noch immer liegt er neben der Straße im Gras. Zweimal habe er sich bereits an das Ordnungsamt gewendet, berichtet der Rentner: "Aber dort hieß es, weil der Baum auf Privatbesitz stehe, könne man nichts machen."