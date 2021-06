Politik in Nettetal : Grüne wählen einen neuen Vorstand

Nettetal Nach der Wahl von Christian Küsters zum Bürgermeister in Nettetal zeichnet sich im Grünen-Ortsverband ein Generationswechsel ab.

) Bei den Grünen zeichnet sich ein Generationswechsel ab. Bei der Mitgliederversammlung am Freitag in der Mühle in Kaldenkirchen soll ein neuer Vorstand für den Ortsverband gewählt werden. Die Doppelspitze von Christian Küsters und Martina Derpmanns ist nach Küsters Wahl zum Bürgermeister halbiert worden. Derpmanns tritt nicht erneut an, sie will sich auf ihre Fraktionsarbeit konzentrieren. Für die neue Doppelspitze kandidieren Claudia Britsch und Mario Doll. Stefan Russmann will Kassierer bleiben.