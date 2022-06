Kultur in Nettetal : Erinnerung an einen vergessenen Lyriker

Der Schriftsteller Paul Therstappen im Alter von 70 Jahren. Foto: Stadt Nettetal

Breyell In der nächsten „Blauen Stunde“ am 9. Juni in der Stadtbücherei geht es um den Lyriker, Bibliothekar und Historiker Paul Therstappen. Er wurde 1872, vor 150 Jahren, in Breyell geboren. Auch seine letzten Lebensjahre verbrachte er dort.