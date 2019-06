Nettetal : Buchausleihen liegen unter den Erwartungen

167.971 Entleihen gab es 2018 in der Breyeller Hauptstelle der Stadtbücherei Nettetal. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Nettetal Rund 4500 Bücher weniger als im Herbst erwartet wurden im vergangenen Jahr ausgeliehen. Negativ ist auch der Trend der Neuanmeldungen. Sie sank um 70 Leser.

2018 haben sich 592 neue Leser angemeldet, fast 70 weniger als 2017. Der größte Anteil waren Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren (426), davon 201 jünger als sechs Jahre – eine erfreulich große Zahl, die auf die kontinuierliche Zusammenarbeit mit den Kindergärten zurückzuführen sei. Wie Schmitter berichtete, entwickle sich die Bücherei zunehmend zu einem sogenannten dritten Ort, der neben dem Zuhause und der Schule oder der Arbeitsstätte zum Aufenthalt genutzt werde. Das merke man daran, sagte Schmitter, dass viele Menschen die Bücherei auch besuchen, ohne etwas auszuleihen. Die Hauptstelle an der Lobbericher Straße in Breyell besuchten 2018 mehr als 45.000 Personen; durchschnittlich 3900 Besucher pro Monat.

Sorgen bereitet dem Bibliotheksleiter die Zweigstelle in Kaldenkirchen. Dort hat es 2018 mit 6756 Ausleihen 1405 weniger gegeben als im Vorjahr. Von den neuen 592 Lesern meldeten sich nur elf in Kaldenkirchen an. 2017 lag diese Zahl dort noch bei 23 neuen Lesern.