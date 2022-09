Einkaufen in Brüggen : Sina Helgers näht ungewöhnliche Taschen

Sina Hilgers aus Brüggen näht ungewöhnliche Taschen. Foto : Buschkamp Foto: Daniela Buschkamp

Brüggen Irgendwann wurden es bei Sina Helgers einfach zu viele Taschen zum Selbertragen. Die 41-Jährige hat so viel Freude am Nähen, dass sie daraus jetzt einen Nebenerwerb macht. Was das besondere an ihren Taschen ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wer Sina Helgers in Brüggen besucht, entdeckt in ihrem Keller ein Paradies für jeden Taschen-Liebhaber. An Haken hängen Taschen, Beutel und Rucksäcke in vielen Farben und Formen. Auf dem Nähtisch liegt das aktuelle kreative Projekt der 41-jährigen: eine neue Kulturtasche für ihren Lebensgefährten.

Das Besondere an diesen Taschen: Jede sieht anders aus. Doch alle stammen von Sina Helgers, wurden von ihr zugeschnitten und an der Nähmaschine genäht. „Mir macht es Spaß, immer wieder neue Taschen zu nähen“, erzählt sie. „Doch irgendwann wurden es einfach zu viele zum Selbertragen.“ Deshalb hat sie die Taschenproduktion zum Nebenerwerb gemacht.

Eigentlich arbeitet Helgers in Teilzeit als Controllerin bei einem Energieversorger. Als sie ein kreatives Hobby zum Ausgleich suchte, stieß sie auf ihre damals zwölfjährige Nichte, die Kissen nähte. Sina Helgers dachte: „Das will ich auch“, kaufte sich eine Nähmaschine und ließ sich in der Nähschule „Steppstich“ alles rund um Nadel und Faden beibringen. Bald entdeckte sie Taschen für sich – und ließ sich immer wieder von neuen Entwürfen und Stoffen begeistern.

Zwischen zwei und vier Stunden benötigt Helgers für Zuschnitt und Nähen. Dabei wählt sie bewusst Kunstleder als Material, kombiniert es mit mal dezent, mal auffällig gemusterten Stoffen und unterschiedlichen Trageriemen. In einem Regal liegen Stoffmuster, die sie auf Märkten oder im Fachhandel kauft. Auch Wünsche kann sie erfüllen: etwa Otter für Brüggens Otter-Lady Heidy Davies.