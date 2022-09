Bruderschaft in Breyell : Verdiente Schützen geehrt

Nettetal-Breyell Nach einer Festmesse zum Pfarrpatrozinium des Heiligen Lambertus in der Breyeller Kirche hat die St.-Lambertus-Bruderschaft Breyell langjährige und verdiente Bruderschaftler geehrt.

50 Jahre gehört ihr Werner Korzikowski an. Das silberne Verdienstkreuz bekamen Hermann-Josef Siemes, Andreas Busch und Sebastian Prüter. Anna-Lena Frenken erhielt das silberne Verdienstkreuz in der filigraneren Ausführung für Damen – als zweite Frau der Bruderschaft ebenfalls für besondere Verdienste. 50 Jahre besteht der zweite Jägerzug, der 1971 zum Schützenfest unter der Regentschaft von Schützenkönig Franz Borkowski und den Ministern Manfred Dahlmeyer und Andreas Ungerechts gegründet wurde. Folgende Mitglieder waren und sind es, die in den Vorstand gewählt oder zu Offizieren ernannt wurden: Burkhard Vortriede, Josef Goertz, Helmut Anderski, Lothar Lehnen, Walter Goertz, Karl Friedhoff und Paul Goertz. 50 Jahre bestehen auch die „Roten Husaren“. Dieser Zug gründete sich aus Mitgliedern des Metgesheider Schießvereins „Diana“. Er nahm 1973 unter der Regentschaft von Jubiläumskönig Willi Terstappen und Königin Hildegard mit 14 Husaren am Jubiläumsschützenfest zum 350-jährigen Bestehen der ehemaligen Metgesheider Bruderschaft teil. Zuletzt wegen des fortgeschrittenen Alters traten sie nur noch im vornehmeren schwarzen Anzug in roter Fliege auf. off