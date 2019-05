Lobberich : „# brothers“ gewinnen Kicker-Cup

Lobberich Die Einnahmen beim Sebastian-Cup gehen an den Verein Löwenkinder.

Zum 14. Mal hat das Team der Sebastian-Apotheke in Lobberich ein Tischfußball-Turnier um den Sebastian-Cup ausgerichtet. Es findet einmal jährlich zugunsten der Nettetaler Schüler statt. Teilnahmeberechtigt sind alle Schüler der vierten bis sechsten Klassen.

Ziel ist es, den Gemeinschaftsgeist zu fördern und die Kinder weg vom PC näher an kommunikative Spiele zu führen, teilt das Apotheken-Team mit. Den ersten Platz hat in diesem Jahr das Team „# brothers“ (Conner und Tyler Wilms) aus der Klasse 6a der Gesamtschule Nettetal gewonnen. Die Siegprämie von 250 Euro spendete die Sparkasse Krefeld. Den zweiten Platz mit 125 Euro Prämie haben sich die „Kickerfreunde“ (Noah Czayka und Lennard Straeten) der Klasse 4a der katholischen Grundschule Hinsbeck erspielt. Auf den dritten Platz kam das Team der „Little Einsteins“ (Jesper Gelsz und Jona Lubberich) der Klasse 5b, der mit 62,50 Euro dotiert war. Beide Schüler stammten vom Werner-Jaeger-Gymnasium. Der von den Teams erspielte Gewinn fließt in die Klassenkasse und wird für Aktivitäten wie Ausflüge verwendet.