Nettetal : Breyeller Schützen ziehen durch den Ort

Am Umzug der St.-Lambertus-Bruderschaft Breyell-Dorf/-Metgesheide war erstmals ein neu gegründeter Frauenzug beteiligt. Foto: Jörg Knappe

Nettetal Beim Umzug war erstmals eine Frauengruppe mit dabei. Den Abschluss bildet am Dienstag der Königsgala-Ball

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die St.-Lambertus-Bruderschaft Breyell-Dorf/-Metgesheide feiert ihr alle drei Jahre stattfindendes Schützenfest.

Auftakt war am Freitagabend die "PIB" (Party in Breyell) im Festzelt. Etliche Besucher kamen, darunter viele junge Menschen. Am Freitagabend wurde am Königshaus der 18 Meter hohe Prunkbaum errichtet. Schwerstarbeit war dies für die Männer des Fahnen-Offizierszuges und des Marinezuges. Erster Brudermeister Wilfried Schmitz kündigte anschließend die Formalien an, und unter der Gesamtherrschaft von General-Feldmarschall Hans-Peter Lienen ging es durch den Breyeller Ortskern zur Totenehrung und Kranzniederlegung auf dem Friedhof. Danach verfolgten zahlreiche Bürger den großen Zapfenstreich, vorgetragen von den Spielmannszügen Breyell und Bracht sowie der Kreisfeuerwehr-Kapelle Viersen.

Am Abend war das Zelt voll bei "Breyell and friends" mit der unterfränkischen Band "Die Wülfershäuser". Früh am Sonntagmorgen wurden die Bruderschaftler zum Festhochamt in der Pfarrkirche St. Lambertus geweckt. Nach Pfarrer Günter Puts Predigt ging es zum Frühschoppen im Festzelt. Der Vormittag war ausgefüllt mit Ehrungen.

Um 16 Uhr setzte sich der Festzug in Bewegung, mit dabei acht befreundete Bruderschaften sowie acht Musikkapellen und die Heimatbruderschaft. Beteiligt war zudem erstmals ein neu gegründeter Frauenzug mit Zugführerin Anna-Lena Frenken. 18 junge Frauen und Mädchen hatten sich dafür zusammengefunden, und sie jubelten freudig strahlend dem Publikum zu. Der Ausklang im Festzelt wurde mit allen Gästen gebührend gefeiert.

Am Montag trifft sich die Bruderschaft um 15.30 Uhr im Festzelt zum Klompenball. Es sind viele Aktionen für Jung und Alt angekündigt. Höhepunkt des Schützenfestes ist am Dienstag, wenn um 17 Uhr die Königsparade, Am Kastell, stattfindet. Den Abschluss bildet der Königsgala-Ball im Festzelt mit einer besonderen Würdigung für den König und die Minister mit ihren Damen.

(wi)