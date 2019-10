Breyell : Zeitreise in die Bonner Republik

Bei den Nettetaler Literaturtagen las Brigitte Glaser aus ihrem aktuellen Roman „Rheinblick“, der im November 1972 in Bonn handelt. Foto: Markus Rick (rick)

Breyell Nettetaler Literaturtage: Die Kölner Autorin Brigitte Glaser, der mit „Bühlerhöhe“ und „Rheinblick“ zwei Bestseller gelangen, las in Breyell aus ihrem aktuellen Werk.

Von Heribert Brinkmann

Volles Haus in der Stadtbücherei: 80 Besucher waren gekommen, um die Kölner Bestsellerautorin Brigitte Glaser zu hören. Sie las im Rahmen der Nettetaler Literaturtage aus ihrem zweiten Bestseller-Roman „Rheinblick“. Und das ist das Schöne an Literatur: Mit den ersten Sätzen versetzte sie ihr Publikum in die Bundeshauptstadt Bonn im November 1972. Der Roman beginnt einen Tag vor der Bundestagswahl, die der SPD mit 45,8 Prozent das beste Ergebnis bei einer Bundestagswahl bis heute bescherte. Es war eine spannende Zeit. Im April war das Misstrauensvotum, das CDU/CSU-Fraktionsvorsitzender Rainer Barzel gegen Kanzler Brandt eingebracht hatte, an zwei Stimmen gescheitert. Seit den 1990er Jahren ist bekannt, dass die Stasi die Stimmen von Julius Steiner (CDU) und Leo Wagner (CSU) kaufte. Welche Rolle der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Karl Wienand, dabei spielte, ist bis heute ungeklärt.

Die meisten Zuhörer in der Stadtbücherei in Breyell dürften diese aufregende Zeit schon miterlebt haben, auch wenn sie 1972 noch nicht selber wählen konnten – so wie Autorin Brigitte Glaser, die damals erst 17 war. Kurz zuvor war das Wahlalter von 21 auf 18 Jahre herabgesetzt worden. Die Wahl von 1972 war auch eine Entscheidung über die Ostpolitik von Willy Brandt, der 1971 den Friedensnobelpreis erhalten hatte. Die Wahlbeteiligung lag bei 91,1 Prozent. Und es gab damals im Bundestag nur drei Parteien, die Grünen wurden in der alten Bundesrepublik erst 1980 gegründet.

In dieser spannenden Gemengelage bringt Brigitte Glaser die handelnden Personen der Zeitgeschichte mit fiktiven Figuren zusammen. Dreh- und Angelpunkt ist dabei Hilde Kessel, Wirtin des Lokals Rheinblick im Regierungsviertel. Dort treffen sich Hinterbänkler und Minister, Sekretärinnen und Journalisten. Den Rheinblick gab es nicht wirklich, doch Hilde Kessel hat ein reales Vorbild: die legendäre Gastwirtin Ria Maternus des Prominentenlokals Weinhaus Maternus in Bad Godesberg. Natürlich bringt die in Offenburg im Norden Baden-Württembergs geborene Autorin auch eine Offenburger Figur im Buch unter: Lotti le Grand, eine junge Journalistin, die in Bonn den neuen Offenbacher Bundestagsabgeordneten interviewen will: Es ist Wolfgang Schäuble. Um an Willy Brandt heranzukommen, erfindet die Autorin die Logopädin Sonja Engel. Sie muss dem Kanzler nach einer Stimmbandoperation, die es auch in der Wirklichkeit gab, helfen.

Wie so etwas geht, hat Glaser aufwendig recherchiert. Sie hat nicht nur in Tageszeitungsarchiven gestöbert, sondern auch mit Logopäden gesprochen. Die meiste Zeit beim Entstehen eines Romans verbringe sie nicht am Schreibtisch, sondern am Fenster oder im Park, um über die Personen oder die Handlung nachzudenken. Im nächsten Buch geht es um den Élysée-Vertrag von Konrad Adenauer und Charles de Gaulle. Es wird wieder spannend.