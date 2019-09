Nettetal : Private Gärten sind flächenmäßig so groß wie die Naturschutzgebiete

Private Gärten sind flächenmäßig so groß wie die Naturschutzgebiete

Breyell Beim Wettbewerb „Vielfältige Vorgärten“ ging der erste Platz an die Blühwiese von Jens Janßen aus Lobberich. Insgesamt wurden zehn Nettetaler ausgezeichnet.

Der Tag beginnt früh für Anni Pielen: „Morgens bin ich immer schon vor dem Frühstück auf meinem Balkon““, erzählte die 87-Jährige aus Lobberich. An ihrem Lieblingsort blüht und grünt es fast das ganze Jahr über. Das beeindruckte auch die Jury des Wettbewerbs „Vielfältige Vorgärten“: Sie zeichnete Anni Pielen mit einem Preis in der Kategorie Balkon aus. Geehrt wurden jetzt im Saal des Restaurants Hahnestroat in Breyell zehn Nettetaler für ihre naturnahen Vorgärten, Terrassen und Balkone; sie erhielten Pflanzengutscheine und Geldpreise, für den ersten Platz gab es 250 Euro.